I ragazzi di Nave Italia a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 5 LUG - Quindici ragazzini della Repubblica Ceca, che hanno superato gravi malattie o disagi, arrivano sabato 6 a Olbia dopo una settimana trascorsa in navigazione nel Mediterraneo, a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo messo a disposizione dalla Fondazione Tender To Nave Italia onlus, per un progetto di terapia, riabilitazione, educazione e formazione rivolto ai piccoli Cechi.

Si tratta di un'iniziativa che va avanti da tre anni in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Praga, coadiuvata dall'Associazione Chance4Children, e con il sostegno di UniCredit Bank Czech Republic. I bambini sono arrivati ad Olbia lunedì 1 luglio e, anche grazie al Comune di Olbia che ha messo a disposizione i trasporti, sono stati ospitati alla Cooperativa Villa Chiara, prima di imbarcarsi martedì su Nave Italia e fare il giro del Mediterraneo. Una vera e propria terapia dell'avventura, dove le attività marinaresche e sfidanti, come la salita a riva a 10 metri di altezza, si sono alternate a laboratori didattici, diventando la chiave per affrontare il mare e la navigazione, ma soprattutto per educare i bambini per riuscire a superare i propri limiti.

Domani i 15 bambini faranno visita all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove metteranno in scena uno spettacolo di animazione provato proprio a bordo di Nave Italia.

L'Ambasciatore italiano Francesco Saverio Nisio ha sottolineato che "Nave Italia è encomiabile sotto molteplici aspetti. Crea un ponte tra Paesi all'insegna della solidarietà, ponendo al centro di tutte le dinamiche il bambino, con le problematiche della malattia e del reinserimento in un percorso di crescita sano e ricco di nuovi stimoli affettivi e conoscitivi".

Al progetto hanno collaborato anche le Ferrovie dello Stato, la Terravision Transfers, il Gruppo Grimaldi, i Musei Vaticani, la Onlus Villachiara di Olbia, Ats-Assl Sardegna, il Comune di Olbia e Czech Airlines, la compagnia di bandiera ceca che ha garantito gratuitamente gli spostamenti aerei tra i due Paesi.

(ANSA).