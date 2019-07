Casa in fiamme a Sassari, salvata 76enne

Una pattuglia dei Baschi Verdi della Compagnia di Sassari ha salvato una donna sassarese di 76 anni che era nella sua casa in fiamme. L'intervento tempestivo della Guardia di finanza, in via Porto Torres, ha scongiurato il peggio. Dopo la segnalazione di un principio di incendio da parte di un residente della zona, infatti, i militari sono giunti sul posto e hanno contattato la sala operativa richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Hanno quindi evacuato la palazzina e hanno raggiunto l'ultimo piano dove l'incendio si stava propagando. Quindi hanno portato in salvo la donna, che non si era accorta delle fiamme, mentre due squadre dei vigili del fuoco hanno spento il rogo.