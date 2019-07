Sbarco luna, Sardegna su Rai Radio3

"Un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità". La celebre frase dell'astronauta Neil Armstrong riassume lo spirito della rivoluzionaria avventura nello spazio che ha portato l'uomo sulla luna. Un evento di cui ricorrono i 50 anni e che Rai Radio3 celebra con la serie radiofonica "L'uomo è sulla Luna", a cura di Roberto e Sara Cavosi. Quattordici le puntate che andranno in onda dall'8 al 21 luglio (data dell'anniversario), ogni giorno alle 16 all'interno di Fahrenheit e il sabato e la domenica su Pantagruel.

Al centro della serie uomini e donne che attraverso i mezzi di comunicazione hanno assistito all'avventura. Il progetto di Radio3 è realizzato in collaborazione con Sardegna Teatro e Sardegna Film Commission. Ambientazione sonora di Alessandro Olla. Nel cast: Michela Atzeni, Cristina Maccioni, Luigi Tontoranelli, Marco Spiga, Roberto Cavosi, Miana Merisi, Felice Montervino, Daniel Dwerryhouse, Eleonora Giua, Noemi Medas, Angelo Trofa, Leonardo Tomasi, Daniele Monachella, Angelo Zedda.

L'avventura lunare diventa lo specchio per raccontare il mondo con un focus sull'Italia alla quale sono riservati quattro episodi: uno in Sardegna, uno tra Torino e Riccione, uno a Bologna e uno a Roma. La serie affronterà il corto circuito di senso attivato dall'accostamento tra la missione lunare e gli eventi terrestri: il razzismo, la ricerca di lavoro, il femminismo, la speranza nella vita, il progresso o, ancora, il rapporto tra sogno e realtà.