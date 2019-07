Comunali: Sassari; Campus, città ha voluto cambiare

"La città ha voluto cambiare perché è stata maltrattata". Sono le prime parole di Nanni Campus che parla già da sindaco di Sassari. A distanza di quindici anni Campus sta per assumere di nuovo le redini di palazzo Ducale alla guida di un progetto civico che nel ballottaggio sta superando nettamente il centrosinistra e il suo candidato sindaco, Mariano Brianda, quando mancano poche sezioni alla fine dello scrutinio. "Al di là della soddisfazione e della volontà di partecipare alla gioia di tutti quelli che hanno creduto in questo progetto - dice Campus - il mio sentimento personale è di grossa preoccupazione, perché il sindaco l'ho già fatto e perché il fatto che abbiamo vinto è indicativo di quanto la città non stia nelle migliori condizioni". "Quando siamo nati abbiamo capito non solo che si poteva fare, ma che si doveva fare - afferma - e in campagna elettorale ci siamo resi conto che la città apprezzava il nostro discorso". L'ultimo pensiero è per tutti quelli "che ci hanno seguito sin dall'inizio, dandosi da fare quanto veri attivisti di partito".

BRIANDA, SOFFIA VENTO DI DESTRA. "Ho appena chiamato Nanni Campus per complimentarmi per il risultato raggiunto, da oggi è il sindaco di Sassari, la mia città, per la quale spero che possa aprirsi una nuova stagione, ricca di progetti da realizzare". Così il magistrato prossimo alla pensione, Mariano Brianda, candidato sindaco di Sassari del centrosinistra, ammette la sconfitta. "Non posso che rilevare che anche Sassari soccombe sotto un vento di destra che investe tutta l'Italia" è la considerazione. "Sono sicuro che il centrosinistra, che rappresenta ancora la democrazia autentica, a Sassari sia in una nuova fase e che stia cominciando un dibattito", riflette a caldo ma con serenità. "Credo che il Pd si debba rinnovare, tornare a stare tra la gente, con i concittadini - dice - le liste civiche, invece, dovrebbero strutturarsi". Secondo Brianda, "è una fase che tutti coloro che credono nei valori del centrosinistra devono affrontare insieme".