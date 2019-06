Olbia, in auto 67 kg di hascisc

Aveva imbottito l'auto con 114 panetti di hascisc per un peso complessivo di 64 kg. Sotto i sedili, nel tunnel centrale, sotto il bracciolo anteriore, praticamente li aveva nascosti in ogni vano utile della vettura. Una 43enne di Villasor (Sud Sardegna), è stata arrestata al molo Isola Bianca di Olbia dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Olbia. La donna viaggiava da sola alla guida di una Audi 6 Avant di colore nero e con targa britannica ed è stata fermata dai militari per un normale controllo nei pressi del porto.

Dagli accertamenti sui documenti è emerso che la 43enne aveva diversi precedenti penali alle spalle, quindi i carabinieri hanno deciso di approfondire le verifiche. La donna è stata accompagnata in caserma e l'auto perquisita: la lamiera di una parte del supporto del sedile posteriore sembrava essere stata tagliata e ricoperta, tanto che una volta controllato all'interno sono stati individuati alcuni pacchetti avvolti nella plastica. Con l'aiuto di un carrozziere l'Audi è stata smontata e sono stati recuperati i panetti, avvolti ciascuno con un film di plastica contenente una sostanza gassosa che impediva di sentire l'odore della droga. Alla fine delle operazioni la donna è stata accompagnata nel carcere sassarese di Bancali, mentre i carabinieri di Olbia continuano le indagini per capire quali siano i contatti della giovane e la provenienza dello stupefacente.