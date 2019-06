Canile Cagliari,vetrina web per adozioni

(ANSA) - CAGLIARI, 28 GIU - Un tour virtuale nel canile per scegliere il nuovo amico a quattro zampe. La nuova piattaforma, che consente ai cittadini interessati all'adozione di un cane del Canile Municipale, di visionare le schede e le foto degli ospiti della struttura, è stata attivata tra i "Servizi Online" del sito www.comune.cagliari.it.

Attualmente i cani disponibili per l'adozione sono 82. Con il nuovo servizio, sarà possibile visualizzare tutti i cani ospiti del canile, restringendo il campo della ricerca sia per genere che per taglia. Gli interessati ad una adozione, dovranno mostrare al personale della struttura un documento di identità e il codice fiscale.

Ai cani in adozione, tutti dotati di microchip, saranno garantiti oltre alla visita veterinaria pre-adottiva, anche il vaccino, il richiamo del vaccino e la prima visita veterinaria post-adozione. Il personale del canile sarà a disposizione di chi vorrà recarsi presso la struttura per prendere visione dei cani pronti a trovare una nuova famiglia.