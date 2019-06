Asinara, premio a La paranza dei bambini

Al via dal 10 la 14/a edizione di "Pensieri e Parole: libri e film all'Asinara" prima tappa delle "Isole del cinema", il circuito che si snoda fra Tavolara, Maddalena, San Pietro e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale e turistica sarda.

Per la seconda edizione del concorso che premia la migliore sceneggiatura tratta da un romanzo, quest'anno a ritirare il riconoscimento saranno: Claudio Giovannesi, Maurizio Braucci e Roberto Saviano per il film "La paranza dei bambini" tratto dall'omonimo libro di Saviano. Il film ha vinto l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura alla 69/a edizione del Festival di Berlino. Sino al 14 luglio presentazioni di libri, anteprime cinematografiche e musicali e ospiti del panorama nazionale si svolgeranno nelle quattro isole, sede di parchi e riserve marine, per pensare il mare come possibilità di incontro, laboratorio vivo dove riflettere sul cinema di ieri e oggi, e costruire quel che sarà il cinema di domani.

L'impegno civile, l'integrazione, le memorie del carcere, l'equilibrio fra tutela della natura e attività umane: sono invece alcuni dei temi dell'edizione 2019 del festival dell'Asinara curato da Sante Maurizi per Cinearena. "Quest'anno il festival anticipa di circa un mese la sua programmazione - dice Maurizi - offrendo dal Tutte le serate si svolgono in ambienti naturali fra i più belli al mondo, per raccontare e pensare il cinema attraverso l'arte dell'attore, la regia, la scrittura e la musica". Intanto prosegue anche in questa edizione il gioco della biblioteca ideale: il festival invita gli ospiti e il pubblico che seguirà i vari appuntamenti a portare con sé un libro da donare alla costituenda "Biblioteca dell'Asinara", sul quale scrivere in breve le ragioni della propria scelta. Come se fosse una dedica, con lo spirito di rispondere alla domanda "Che libro porteresti su un'isola deserta?".