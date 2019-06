A Sassari festa per lauree in piazza

Lauree in piazza e festa dei neodottori in tutto il centro storico. Venerdì 28 e sabato 29 giugno Sassari indossa l'abito di città universitaria prima con la quinta edizione della cerimonia pubblica "Laurea in piazza", con cui alle 17 in piazza d'Italia saranno consegnati gli attestati a 606 neolaureati e, novità di quest'anno, a 14 neo dottori di ricerca. Durante la cerimonia il rettore Massimo Carpinelli conferirà la laura magistrale honoris causa in Lettere, filologia moderna e industria culturale a Flavio Manzoni, senior vice president del design Ferrari.

Poi la festa continuerà in tutta la città con la manifestazione "Week end del tocco" organizzata dai commercianti del centro storico tramite l'associazione Eventi 6, il comitato Centro Riunito e il Citiplex Moderno: lungo il perimetro di piazza d'Italia saranno allestiti stand enogastronomici e 180 tra negozi, bar, ristoranti e b&b daranno vita venerdì 28 a una notte bianca fino alle 22, sabato 29 orario di apertura continuato fino alle 20. I negozianti allestiranno per le vie del centro storico una sorta di mercatino esponendo le offerte davanti agli ingressi dei loro locali e venerdì alle 17, in concomitanza con la consegna delle lauree in piazza, lanceranno il tocco in aria.

"Questa edizione di Laurea in piazza sarà completamente 'plastic free' - ha spiegato il rettore Carpinelli nel corso della presentazione dell'evento - Ignorare le problematiche ambientali significa mettere la testa sotto la sabbia. Noi cerchiamo di fare la nostra parte promuovendo la sostenibilità ambientale e distribuiremo ai neodottori delle borracce rivestite in ceramica da riempire nei distributori di acqua posizionati in piazza. Anche i bicchieri distribuiti dai vari stand saranno in materiali compostabili ed ecocompatibili". Nel corso della cerimonia saranno premiati con 1.000 euro a testa la migliore e il miglior laureato dell'Ateneo, e con premi da 50 euro i 72 studenti più meritevoli.