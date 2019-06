Treni: lavori su linea Cagliari-Decimo

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Sostituzione della campata di un ponte tra Cagliari-Elmas e Decimomannu. E' l'intervento, progettato ed eseguito da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), in programma da sabato 29 a domenica 30 giugno.

Per consentire l'operatività del cantiere, sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu. Tutti i treni - fanno sapere da Rfi - saranno sostituiti con autobus, ad eccezione del servizio tra Cagliari e Elmas Aeroporto, che sarà garantito dai treni.

I bus sostitutivi in partenza da Cagliari saranno anticipati di circa 20 minuti rispetto all'orario del treno corrispondente per garantire la partenza in orario dei convogli da Decimomannu, ad eccezione degli ultimi collegamenti della giornata.

Nei giorni dell'interruzione, per ragioni di viabilità stradale, nelle fermate di Assemini Carmine e Assemini Santa Lucia non sarà effettuato il servizio viaggiatori.

I bus, il cui tempo di percorrenza potrà variare in base alle condizioni del traffico stradale, partiranno dai piazzali antistanti le stazioni. Fanno eccezione le località di Assemini, Cagliari-Elmas e Elmas Aeroporto dove, per ragioni di viabilità stradale, sono stati individuati specifici punti di fermata alternativi. (ANSA).