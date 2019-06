Sassari, camion gru trancia cavi metro

(ANSA) - SASSARI, 26 GIU - Un camion gru ha tranciato i cavi dell'alta tensione che alimentano la rete elettrica del trenino urbano Sirio, mettendo a rischio l'incolumità di numerosi passanti e mandando in tilt la circolazione stradale in mezza Sassari. L'incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno in porta Utzeri, punto nevralgico dove confluisce il traffico automobilistico in entrata e in uscita dalla città verso Predda Niedda. Il camion trasportava ponteggi ed era appena ripartito da un cantiere in Corso Margherita di Savoia, dimenticando però di abbassare il braccio della gru.

All'altezza di porta Utzeri il braccio ha agganciato i cavi della linea elettrica ad alta tensione che alimentano Sirio, trascinandoli per diversi metri insieme con i pali di sostegno, danneggiando così anche l'impianto semaforico dell'incrocio con via delle Conce. I cavi tranciati sono rimasti in parte attaccati al camion e in parte sono caduti sul marciapiede.

Essendo cavi ad alta tensione la situazione è diventata rischiosa per auto e passanti. Gli agenti della Polizia locale, intervenuti in forze, hanno bloccato il passaggio delle auto e allontanato i pedoni, isolando la zona. Il traffico automobilistico è stato deviato nelle vie limitrofe fino a quando non è stato ripristinato il livello di sicurezza nella zona.(ANSA).