In Sardegna Coppia Italia tiro con arco

Prima volta in Sardegna della Coppa Italia delle regioni di tiro con l'arco. Da venerdì 28 giugno a domenica 30 in gara gli specialisti nazionali della disciplina con un esercito di oltre cinquecento persone tra atleti, tecnici e staff delle società. Il Comitato Fitarco Sardegna ha scelto i campi di gara: lo stadio di atletica leggera per il tiro alla targa e Monte Urpinu per il tiro di campagna. L'edizione cagliaritana sarà ricordata per il varo del nuovo regolamento. Ciascuna rappresentativa regionale dovrà schierare anche atleti delle categorie giovanili.

Sabato 29 il via alla prima fase che determinerà i punteggi decisivi per i successivi scontri diretti tra le regioni. La giornata si chiuderà con la proclamazione delle quattro semifinaliste. Domenica 30 si disputano tutte le finali che avranno come unica sede lo stadio Santoru. "Sin dal momento dell'investitura ufficiale ci siamo resi conto di quanto fosse importante questa manifestazione, considerate le sue nobili tradizioni - ha sottolineato il presidente regionale della Fitarco, Giusepe Spanu, presentando le gare - Siamo molto soddisfatti perché tutte le società hanno collaborato con l'obiettivo di rendere la tre giorni indimenticabile anche sotto il profilo dell'ospitalità".

La Sardegna non ha mai vinto la competizione. "La nuova formula ci rende incapaci di formulare previsioni - ha chiarito Spanu - e quest'incognita vale per tutti, anche se le regioni che possono vantare un numero elevato di tesserati sono le favorite per la vasta scelta a disposizione dei selezionatori". Le ultime due edizioni sono state vinte dal Lazio.