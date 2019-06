Tre chili di hascisc in casa, arrestato

Nascondeva nell'armadio della camera da letto 3,2 chili di hascisc. Arrestato Massimiliano Diana, 27 anni di Quartu Sant'Elena.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu da diversi giorni tenevano sotto controllo la zona di via della Musica, dove erano stati segnalati numerosi episodi di spaccio. I militari avevano notato uno strano via vai di persone entrare e uscire dall'abitazione di Diana e ieri hanno deciso di perquisirla.

Nell'armadio della camera da letto è stata trovata una borsa che conteneva 10 panetti di hashish. Il giovane è stato arrestato e adesso si trova in carcere a Uta.