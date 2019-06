Ripristino muraglione basilica P.Torres

Sì al ripristino del muraglione che cinge Piazza Martiri Turritani, di fronte alla basilica romanica di San Gavino. Lo ha deciso il Ministero per i Beni e le attività culturali, che autorizza il Comune di Porto Torres a procedere ai lavori del muro perimetrale, danneggiato lo scorso novembre da un incidente stradale.

I lavori saranno effettuati dalla Ditta Sini di Sassari, specializzata nel restauro di monumenti e selezionata attraverso Sardegna Cat, il portale isolano dei fornitori della pubblica amministrazione.

L'intervento costerà 8mila e 500 euro, già liquidati all'amministrazione comunale dall'assicurazione dell'autore dell'incidente. "Questi lavori erano particolarmente attesi, ma senza l'ok ministeriale non era possibile procedere - sottolinea l'assessore comunale dei Lavori pubblici, Alessandro Derudas.

Gli ostacoli burocratici sono stati eliminati e presto potremo restituire il maggior decoro alla basilica - conclude - per la soddisfazione dei fedeli e dei visitatori".