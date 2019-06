Padoin saluta, "tre anni meravigliosi"

Addio Cagliari: le strade di Simone Padoin e del club rossoblù si separano. Il post su Instagram dell'ex Juve non lascia spazio a dubbi. "Carissimi amici, dopo tre anni intensi e bellissimi è arrivato il momento di salutare ciò che per me e la mia famiglia ha rappresentato la nostra casa: avrei voluto proseguire questo percorso il più a lungo possibile ma non sempre le cose vanno come si desidera".

"Nonostante il dispiacere - scrive ricordando le ultime stagioni - rimangono dentro di me solamente i ricordi stupendi di questi 3 anni vissuti qui". Poi i ringraziamenti. Ai compagni, agli allenatori, agli staff, ai tifosi. E alla società. "Mi ha dato fiducia una volta lasciata la Juve e mi ha permesso di venir qui conoscendo questa terra meravigliosa".

Una dedica speciale al capoluogo. "E proprio alla città di Cagliari che mi ha accolto e permesso di vivere a tutta la mia famiglia come meglio non si potrebbe voglio rivolgermi in maniera particolare per ringraziarla! Sarebbe impossibile elencare tutte le persone che hanno reso questi 3 anni indimenticabili! Sappiate che tutti voi avrete un posto speciale nel nostro cuore!!! Cagliari, Sardegna... noi vi salutiamo! Arrivederci a presto. E grazie".