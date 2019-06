Droga: blitz Polizia a Cagliari, 12 arresti

Dalle prime luci dell'alba è in corso a Cagliari una maxi operazione antidroga mirata a smantellare un gruppo criminale specializzato nel traffico di droga. Le indagini, coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia, sono state condotte dagli investigatori della Squadra mobile della Questura. Un centinaio di agenti, con l'ausilio di un elicottero del Reparto Volo, Reparti Prevenzione Crimine, sta eseguendo dodici ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone residenti a Cagliari e nell'hinterland. I particolari dell'operazione verranno resi noti in una conferenza stampa nella sede della Questura in giornata.