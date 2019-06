Contromano sulla 131,bloccato da Polizia

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Al volante della sua Alfa 156 ha percorso dieci chilometri contromano lungo la statale 131, seminando il panico tra gli automobilisti. Protagonista della vicenda avvenuta intorno alle 4:30, un 48enne di Genoni al quale è stata ritirata la patente e gli sono state contestate numerose sanzioni amministrative.

Al 113 sono arrivate diverse telefonate che segnalavano una Alfa 156 che percorreva la Carlo Felice contromano all'altezza di Serrenti. Una pattuglia della Polstrada, impegnata nei controlli sulla 131, ha incrociato l'Alfa all'altezza del km 19, seguendola e cercando un punto in cui bloccarla in sicurezza. La centrale operativa della Polizia ha inviato due pattuglie della Squadra volante che sono riuscite a bloccare il veicolo all'altezza del km 9,9.

Gli agenti hanno chiesto al conducente di sottoporsi al test con l'etilometro, ma ha rifiutato. Dai successivi accertamenti è emerso che era in cura presso un centro di igiene mentale.

È stato chiesto il supporto di personale medico del 118 che successivamente lo ha accompagnato all'ospedale Santissima Trinità. (ANSA).