Lussu federalista, dibattito in Senato

CAGLIARI, 20 GIU - L'approccio ideologico di Emilio Lussu, relatore in Assemblea Costituente dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, a confronto con le prospettive tracciate da Emile Chanoux, ideologo e martire della Resistenza autonomista valdostana, in un tempo in cui l'agenda politica italiana sarà presto monopolizzata dal dibattito sull'Autonomia differenziata, chiesta da alcune Regioni del Nord.

L'occasione per dibatterne - su iniziativa della Commissione della Biblioteca e dell'Archivio Storico di Palazzo Madama, presieduta dal senatore del M5s Gianni Marilotti - è data dalla presentazione del volume "Emilio Lussu, Emile Chanoux: la fondazione di un ordinamento federale per le democrazie regionali", scritto dai docenti universitari Gianmario Demuro e Roberto Louvin.

Nel corso del dibattito - in programma giovedì 20 giugno dalle 17, nella sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato - verranno evidenziati gli aspetti della fondazione, voluta e promossa da Lussu e Chanoux, di un ordinamento federale quale cornice per le democrazie e le autonomie delle loro terre d'origine e di tutta Italia.

Nel raffronto tra questi due straordinari personaggi, il libro si pone con uno sguardo rivolto al futuro, come strumento d'analisi per superare stereotipi, avventurismi populisti e derive neonazionaliste.

Il dibattito sarà aperto dal senatore Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato, e vedrà il confronto tra gli autori e Albert Laniece, Italo Birocchi, Valerio Strinati e Stefano Rolando.

