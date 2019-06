Tocco (Fi) il più votato a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Il candidato più votato a Cagliari è stato Edoardo Tocco, ex consigliere regionale di Forza Italia, che ha ottenuto 1.286 preferenze. Oltre i mille voti c'è soltanto Matteo Lecis Cocco Ortu, del Pd, con 1.095.

Partito democratico che rimane anche il primo in città con il 16,3%, pur dimezzando i consensi delle Europee (30%), mentre fa un deciso balzo in avanti Fdi, partito trainato dal candidato sindaco Paolo Truzzu, che è secondo con l'11,6% ma diventa il primo della coalizione di centrodestra.

Tra i candidati più votati spiccano anche Alessandro Sorgia del Psd'Az, con 891 voti, Matteo Massa di Campo progressista (860) e l'assessora uscente al Turismo Marzia Cilloccu (civica) con 758. Le schede nulle sono state 1.297, le bianche 258, 22 le schede contestate.

Il successo di Truzzu è arrivato soprattutto dal voto nelle periferie, mentre nelle sezioni del centro ha avuto nettamente la meglio la sfidante del centrosinistra Francesca Ghirra. A Sant'Elia e San Michele, per esempio, quartieri popolari e 'difficili', in alcune sezioni l'esponente di Fdi ha ottenuto oltre il 75% delle preferenze, lasciando poco più del 20% all'avversaria. (ANSA).