Nuove frontiere per imprese digitali

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Innovare e modernizzare le aziende: questo l'obiettivo degli eventi formativi organizzati dalla Camera di Commercio di Cagliari nell'ambito del progetto "Identità digitale e servizi digitali per l'impresa 4.0". Gli incontri si sono svolti a Dolianova, Sanluri e Carbonia. I vari appuntamenti sono serviti per illustrare agli imprenditori l'importanza dei nuovi strumenti di sicurezza in rete, a partire da Spid, Cns, Firma digitale e token wireless digital, denominato Dna.

Riflettori puntati sul cosiddetto cassetto digitale dell'imprenditore: si tratta della piattaforma impresa.italia.it, spiega l'Ente camerale, attraverso cui il rappresentante legale dell'azienda può accedere a tutti i dati e e ai documenti ufficiali, in modo semplice, sicuro e gratuito, anche da smartphone e tablet. E poi la fatturazione elettronica, un servizio gratuito per le piccole e medie imprese grazie al portale messo a disposizione da InfoCamere, e la tenuta digitale dei libri di impresa.

A tutti gli imprenditori che hanno preso parte alle giornate formative è stata data la possibilità di ricevere lo Spid e aprire il cassetto digitale della propria impresa. Nel corso degli incontri sono state anche illustrate tutte le attività fin qui svolte dal Punto Impresa Digitale, finalizzate a promuovere la cultura e la pratica digitale all'interno delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.(ANSA).