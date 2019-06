Cremone (Verdes) al seggio ma non vota a Cagliari

Non ha votato a Cagliari, perché solo domiciliato nel capoluogo sardo, il candidato sindaco della liste Verdes-Cagliari Pulita, Angelo Cremone, uno dei tre sfidanti per lo scranno più alto di Palazzo Bacaredda. Si è però recato al seggio di via Falzarego per accompagnare alcuni amici alle urne, lasciandosi fotografare davanti ai manifesti elettorali.