Emergenza rifiuti, incendi a Cagliari

Prosegue l'emergenza rifiuti a Cagliari con incendi in diverse zone della città. Questa volta i roghi, le cui cause non sono state accertate, sono divampati nel quartiere Sant'Elia. Gli incendi sono scoppiati intorno all'1.30 nella zona di via Schiavazzi, via Magellano e nelle vicinanze di Piazza Lao Silesu. In fiamme carcasse d'auto abbandonate e cumuli di rifiuti. Sul posto sono intervenuti la squadra di Pronto intervento "4A" del distaccamento Porto, due automezzi, una Aps (autopompa serbatoio), un fuoristrada con modulo antincendio, e in supporto una autobotte della sede centrale di viale Marconi. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare alcune ore per spegnere i roghi e mettere in sicurezza la zona. Nei giorni scorsi erano divampati incendi analoghi in altre zone della città infiammando anche la campagna elettorale per le comunali.