Di Maio, vincere Sassari per vera svolta

A distanza di tre settimane dalle amministrative nel resto d'Italia la Sardegna va al voto in 28 Comuni, tra cui spicca Cagliari, domenica 16 giugno. Un test importante per i partiti anche se incombe l'incognita astensione per le urne aperte in piena estate e con una campagna elettorale giocata molto sui social. Dopo aver schivato il terremoto di un ricorso al Tar che, se accolto, le avrebbe fatto perdere gli otto seggi in Consiglio regionale, la Lega, ora nell'occhio del ciclone per il caso vitalizi, punta a bissare l'exploit delle Europee. Con un balzo il Carroccio è diventato il primo partito nell'Isola: alle Regionali era arrivato secondo subito dopo il Partito democratico, che aveva tenuto nonostante il calo dei consensi.

Ora il Pd prova a mantenere il governo delle tre principali città dell'Isola sinora a trazione centrosinistra: Cagliari, Sassari e Alghero. Nel capoluogo - con la sfida a tre tra Francesca Ghirra per il centrosinistra, Paolo Truzzu per il centrodestra e Angelo Cremone con la civica Verdes - manca il Movimento 5 stelle, che alle Regionali aveva subito un crollo verticale recuperando qualcosa alle Europee: alla lista è stata ritirata la certificazione dopo le polemiche sollevate per vecchi post su Facebook del candidato sindaco Alessandro Murenu, in cui esprimeva posizioni contrarie alle unioni civili e all'aborto.

I pentastellati ci provano però ad Alghero con Roberto Ferrara - che sfida l'uscente Mario Bruno (centrosinistra) e Mario Conoci (centrodestra) - e a Sassari, dove la corsa è a sette con Maurilio Murru (M5s), Mariolino Andria (centrodestra), Mariano Brianda (centrosinistra), Lino Mura, Marilena Budroni e Nanni Campus (liste civiche) e Giuseppe Doneddu (Partito comunista). Al voto andranno anche altri due Comuni dell'hinterland di Cagliari, Monserrato e Sinnai, con più di 15mila abitanti, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio il 30 giugno. Complessivamente sono chiamati alle urne circa 400 mila sardi: vi vota solo domenica dalle 7 alle 23, lo spoglio subito dopo la chiusura dei seggi.

DI MAIO, VINCERE A SASSARI CONTRO AMMUCCHIATE - "Queste elezioni comunali di Sassari rappresentano una buona occasione per far sì che non si ripeta quanto accaduto a livello regionale, con un'ammucchiata che si dedica solo a stare su quelle poltrone". Sono le parole con cui il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver visitato il mercato civico di Sassari, tira la volata al candidato sindaco pentastellato, Maurilio Murru, dal palco allestito nella centralissima piazza Azuni. "Una città come questa merita gente normale, che si mette al lavoro come tutti voi fate ogni giorno, per sistemare le cose", dice il leader del Movimento. "Maurilio è una persona alla quale potete affidarvi", assicura. "Non sono qui come ministro per dire che se votate lui si risolveranno i problemi e se il sindaco sarà un altro no, perché il governo collabora con tutti i sindaci - chiarisce - ma lui è la persona adatta per superare quelle dinamiche e quei meccanismi che abbiamo visto funzionare in questi anni".

MELONI, CON C.DESTRA AVANTI PROGETTI PER L'ISOLA - "A Sassari Alghero e Cagliari i sardi hanno l'opportunità di cambiare e di dare fiducia al centrodestra per realizzare quelle lotte e quei progetti che noi portiamo avanti da tempo, come la zona franca, la continuità territoriale vera, strumenti che consentirebbero alla Sardegna di concorrere ad armi pari con le altre regioni e località dell'Italia e dell'Europa". Lo ha detto la leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Sassari per sostenere la candidatura a sindaco per il centrodestra di Mariolino Andria. Meloni ha passeggiato per il centro della città visitando alcune botteghe storiche, dove ha assaggiato i tipici biscotti sardi. "Non sono io a dover chiedere qualcosa ai sardi - ha chiarito - ma sono i sardi a dover chiedere alla politica di riconoscere la specificità di una terra dalle grandi potenzialità e dai grandi bisogni. Questioni che possono essere affrontate e risolte solo da amministrazioni capaci di avere una visione e che non si occupano solamente della gestione del quotidiano"