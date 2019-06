Basket: Gara-3, Sassari-Venezia 73-76

(ANSA) - SASSARI, 14 GIU - La Umana Reyer Venezia espugna il PalaSerradimigni in gara-3 della finale scudetto e ristabilisce il fattore campo. Contro una Dinamo Sassari Banco di Sardegna un po' in affanno sul piano mentale finisce 73-76 a favore della squadra che ha condotto il match dall'inizio alla fine. Venezia indirizza subito la partita in modo preciso, difesa intensa e grande rotazione, Sassari sbaglia moltissimo, commettendo anche qualche errore gratuito. La Umana nel approfitta e vince, portandosi in testa alla serie che vale il tricolore.