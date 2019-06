Sardegna,Tar boccia ricorso.Lega è salva

Il Tar della Sardegna ha respinto il ricorso elettorale sulle Regionali del 24 febbraio scorso presentato da Antonio Gaia e Pierfranco Zanchetta, entrambi Cristiano popolari socialisti, e Marzia Cilloccu (Campo progressista) che, se fosse stato accolto, avrebbe modificato radicalmente la composizione del Consiglio regionale, escludendo 14 attuali consiglieri e in particolare gli otto eletti della Lega, con il rischio concreto di ritorno alle urne. Antonio Gaia ha già annunciato appello al Consiglio di Stato.

Nel dispositivo della sentenza è specificato che le ragioni per cui il ricorso è stato respinto saranno esposte nella motivazione. I tre ricorrenti contestavano l'adesione tecnica di alcuni consiglieri a sette partiti non rappresentati in Aula nella passata legislatura, con l'obiettivo di liberarli dall'incombenza della raccolta delle firme necessarie per poter presentare le liste. L'oggetto è lo stesso di altri sette ricorsi che saranno discussi il 26 luglio e che sono presentati da Edoardo Tocco (Fi), Andrea Tunis (Sardegna 20Venti), Luca Pizzuto (LeU), Pietro Cocco (Pd), Gaetano Ledda (Psd'Az), Maria Paola Curreli (Pd) e da un elettore, Pietro Ciccu. Anche questi, se accolti, potrebbero cambiare la composizione del Consiglio regionale.