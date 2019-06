Lega: vitalizi? Noi contro privilegi

"Noi della Lega vogliamo abolire i privilegi, non incrementarli". Così il capogruppo del Carroccio nel Consiglio regionale della Sardegna, Dario Giagoni, risponde alle accuse dell'opposizione, e in particolare di Massimo Zedda, sulla volontà della maggioranza di reintrodurre i vitalizi. "La proposta di legge non è altro che il doveroso adeguamento della Regione in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la riduzione dei vitalizi assegnati agli ex consiglieri, contenuto nella legge di bilancio dello Stato", ribadisce l'esponente del Carroccio.

Sul fatto che si tratta della prima proposta di legge portata avanti dalla Giunta Lega-Pds'Az, "questo avviene - spiega Giagoni - perché deve essere approvata entro tre mesi dalla prima riunione dell'Assemblea". Il capogruppo leghista ricorda anche che "l'adeguamento poteva essere messo in atto già dalla precedente legislatura che aveva però preferito portare avanti un provvedimento per l'attribuzione di un bonus economico aggiuntivo per i consiglieri a termine del mandato". In quell'occasione, sottolinea Giagoni, "la Lega aveva chiesto ai suoi alleati, allora presenti in Consiglio, di votare contro e rimanere in linea con i principi di abolizione degli sprechi pubblici che deve essere la base della nostra politica".