Basket: finali, Venezia-Sassari 66-80

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - La Dinamo Sassari annulla il fattore campo, restituendo la cortesia alla Reyer Venezia, che stasera è stata sconfitta sul parquet del Taliercio. I sardi si sono aggiudicati gara-2 delle finali che assegneranno lo scudetto del basket con il punteggio di 80-66 e sono così riusciti a pareggiare la serie. Le due squadre che puntano al titolo e che adesso sono sull'1-1, dopo la vittoria dei lagunari in gara-1 per 72-70, si troveranno di fronte a Sassari venerdì 14 alle 20,45 per disputare gara-3.