Rifiuti a Cagliari, cumuli in fiamme

Ancora emergenza rifiuti a Cagliari, dove da diverse settimane si segnalano diversi cumuli nelle strade tanto che il commissario straordinario del Comune ha firmato l'atto per la bonifica urgente delle discariche abusive. Il sistema di raccolta differenziata è anche diventato tema di scontro in vista delle comunali di domenica 16.

Un incendio ha impegnato diverse ore le squadre dei vigili del fuoco di Cagliari. Il rogo, le cui cause non sono ancora state accertate, è divampato in via del Lentischio nel quartiere Pirri. Il fuoco ha avvolto un grosso cumulo di rifiuti dai quali si è sprigionata un fitta coltre di fumo. I residenti della zona hanno subito fatto scattare l'allarme. Sul posto sono arrivate una squadra del Comando provinciale dei pompieri, con una autopompa e una autobotte. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare il rogo, spegnere tutti i focolai e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri.