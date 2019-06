Ponte Quartu, riapertura a settembre

Potrebbe riaprire entro settembre il ponte sul Lungosaline di Quartu Sant'Elena, chiuso al traffico a causa di un cedimento dell'impalcato. La Conferenza di Servizi decisoria, convocata dall'amministrazione comunale nel Palazzo Comunale per ottenere da tutte le parti in causa l'ok definitivo, ha deliberato positivamente e ora saranno avviati i lavori di ricostruzione sul viale Colombo.

La prossima tappa di questo rapido percorso è già fissata per mercoledì 19 giugno, quando scadranno i termini per la manifestazione di interesse, già pubblicata sul sito istituzionale del Comune, per i lavori di manutenzione straordinaria di opera stradale consistenti nella demolizione e sostituzione dell'impalcato stradale. Poi ci sarà il bando e quindi l'impresa vincitrice avrà 21 giorni per concludere l'intervento.

L'avviso pubblicato oggi servirà a individuare i tre operatori economici da invitare alla gara. Sul piatto ci sono i 300mila euro già stanziati dalla Città metropolitana di Cagliari.