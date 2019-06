Cinema: la Forte Arena apre a tutti

I cancelli della Forte Arena si aprono a tutta la Sardegna dal 13 al 16 giugno in occasione delle tre proiezioni in calendario per il Filming Italy Sardegna Festival, diretto da Tiziana Rocca. L'ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento dei posti. Si comincia giovedì 13 alle 20.30 con l'anteprima italiana di Domino, diretto Brian De Palma e girato in parte in Sardegna con protagonisti Nicolaj Coster-Waldau e Carice Van Houten, star di Game of Thrones.

La serata prevede anche numerose premiazioni che vedranno la partecipazione di stelle di primo livello del piccolo e grande schermo. Da Eva Longoria, protagonista della celeberrima serie televisiva Desperate Housewives, grazie alla quale ha ricevuto la candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale, a Enrico Brignano, attore e regista italiano, e Lola Ponce, cantante e attrice argentina vincitrice del Festival di Sanremo nel 2008.

Sabato 15 si prosegue con la proiezione alle 21.30 di Aladdin, film uscito nel 2019 sotto la regia di Guy Ritchie. Remake di uno dei più famosi capolavori del mondo Disney, imperdibile per chi ama le avventure di Aladdin e del Genio, interpretato da Will Smith. Alla serata saranno presenti anche Patricia Arquette, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film Boyhood, Isabella Ferrari e Paola Cortellesi, due delle più grandi stelle del cinema italiano.

Chiusura domenica 16 con The Poison Rose, film diretto da Francesco Cinquemani e George Gallo. Un thriller dalle sfumature noir con un cast d'eccezione che comprende tra gli altri John Travolta, Morgan Freeman e Alice Pagani. Come nelle precedenti serate, anticipano la proiezione una serie di premiazioni che coinvolgono personalità di spicco del mondo del cinema e della televisione come William Baldwin e Claudia Gerini. Il palinsesto del festival con circa 30 titoli in calendario, include anche quattro opere scelte da Variety con l'obiettivo di offrire ai giovani non solo pellicole in anteprima ma anche documentari, corti e serie tv per avvicinare le nuove generazioni al grande schermo.