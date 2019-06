Clean Bandit, Glynne e Ora in C.Smeralda

I Clean Bandit, Jess Glynne e Rita Ora: Marriot Costa Smeralda cala gli assi. La band britannica e i due volti emergenti della dance-pop internazionale saranno i protagonisti dell'estate musicale all'hotel Cala di Volpe, uno degli alberghi più belli del mondo che ogni estate propone due concerti esclusivi a bordo piscina (Elton John, Duran Duran, Robbie Williams sono stati tra gli ospiti, giusto per citarne qualcuno).

L'annuncio è stato dato da Giulia Mundula, director marketing di Marriot Costa Smeralda, nel corso di una conferenza stampa. I Clean Bandit si esibiranno il 26 luglio. Gruppo devoto alla musica elettronica, raggiunge il successo mondiale nel 2014 con Rather Be, in collaborazione proprio con Jess Glynne, che sarà in Costa Smeralda insieme a Rita Ora il 12 agosto. Cantante e compositrice britannica, trent'anni, Jess Glynne è l'unica artista donna ad aver ottenuto sette prime posizioni nella classifica di singoli britannica.

Cantante, attrice e modella, origini kosovare ma proveniente anche lei dalla Gran Bretagna, l'anno scorso Rita Ora è diventata la prima artista kosovara a vincere il premio Mtv Video Music Award, nella categoria miglior video dance grazie a Lonely Together.

I due straordinari appuntamenti musicali, adatti a pubblici di età e di gusti differenti, sono il clou di una serie di novità che saranno raccontate nel corso di "Your Costa Smeralda Experience": il 20, 21 e 22 giugno ci sarà un evento di lancio, tre giorni di inaugurazioni, degustazioni e intrattenimento dedicato a giornalisti e influencer provenienti da tutto il mondo, molti dei quali visiteranno la Costa Smeralda per la prima volta.