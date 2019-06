Picchia madre e zia, 37enne arrestato

Prima ha aggredito la madre con calci e pugni, poi si è scagliato anche contro la zia materna che si trovava nella loro abitazione. Un 37enne di Posada è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Siniscola per maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti sono intervenuti in località Rosinzolu, dove hanno trovato l'uomo sotto l'effetto dell'alcol. Lo hanno bloccato e arrestato. La madre dell'aggressore è stata, invece, accompagnata al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Francesco di Nuoro: guarirà in 30 giorni di cure. Per il 37enne sono scattati gli arresti domiciliari.