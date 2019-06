Mostra su Pimpa debutta in Sardegna

Pimpa approda in Sardegna. La popolare cagnolina a pois, creata dall'illustratore Altan e che da oltre 40 anni fa affezionare generazioni di giovani lettori, sarà protagonista di una mostra educativa che la Biblioteca di Sardegna presenterà da nord a sud, tra luglio e ottobre, in cinque località dell'Isola: Cargeghe (12-19 luglio al Centro culturale), Tresnuraghes (21 luglio - 10 agosto al Museo Casa Deriu), Jerzu (23-30 agosto a Casa Demurtas), Gavoi (14-22 settembre nei locali dell'ex Caserma in via S. Antioco) e in una località del Cagliaritano in via di definizione.

La mostra, promossa da Franco Cosimo Panini Editore e curata dall'associazione culturale Hamelin, propone attraverso pannelli interattivi, giochi e attività un viaggio nel mondo di Pimpa, dei suoi personaggi e delle sue storie a metà tra realtà e fantasia. La mostra, che ha già riscosso ampio successo di pubblico nella penisola, da Genova a Foggia, approda per la prima volta nell'Isola per volontà della Biblioteca di Sardegna. L'esposizione è stata organizzata grazie alla collaborazione di un ampio ventaglio di realtà associative locali (il Comitato SS.

Quirico e Giulitta a Cargeghe, il Museo Casa Deriu a Tresnuraghes, l'Associazione culturale Calliope a Jerzu e l'Associazione culturale S'Isprone a Gavoi) che garantirà l'apertura ad ingresso gratuito. "La mostra - spiega Giovanna Santoru, presidente della Biblioteca di Sardegna - vuol essere un evento a misura di famiglia, coinvolgendo giovani e adulti visitatori alla scoperta di un personaggio quanto mai attuale, anzi contemporaneo, capace di parlare con il suo linguaggio universale a tutte le creature animate".