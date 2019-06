Malore su peschereccio, salvato

Un'operazione di soccorso è stata portata a termine nella tarda serata di ieri dalla Guardia Costiera di Porto Torres. Il comandante di un peschereccio in navigazione a circa 15 miglia dal porto del Nord Sardegna, colpito da un malore, è stato messo in salvo grazie ad un trasbordo dal motopesca alla motovedetta CP 810, sulla quale è stato imbarcato il personale del 118. Una volta fatti i primi controlli, i medici hanno ritenuto necessario un ricovero immediato per accertamenti sanitari più approfonditi. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alla mezzanotte, quando il marittimo è stato sbarcato per essere poi trasportato con l'ambulanza in ospedale a Sassari.