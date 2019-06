Jova Beach Party, ticket nave+concerto

Ci saranno anche Moby e Tirrenia a dare un supporto logistico organizzativo all'evento "Jova Beach Party" in Sardegna. Il tour estivo di Lorenzo, infatti, sbarca a Olbia il prossimo 23 luglio per un evento che si preannuncia indimenticabile ed è uno degli appuntamenti più attesi e importanti di tutta l'estate 2019 nell'Isola. Su www.moby.it è già possibile acquistare lo speciale pacchetto "traghetto + concerto" ed iniziare la grande giornata di festa già dall'imbarco verso la Sardegna. Sul sito ufficiale di MOBY e Tirrenia basta prenotare il viaggio per la Sardegna con partenza entro il 22 luglio e acquistare contestualmente il ticket per il Jova Beach Party di Olbia. L'opzione è valida sulle rotte per la Sardegna su prenotazioni di sola andata o di andata e ritorno e, al momento dell'acquisto del biglietto della nave, si riceverà una carta d'imbarco che conterrà i codici da presentare il giorno del concerto alle biglietterie ufficiali del "Jova Beach Party" di Olbia per ritirare i propri biglietti.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a questo grande evento, non solo per la visibilità mediatica che restituirà alla città e per il grande piacere di ospitare ad Olbia un artista della taratura di Lorenzo Cherubini. - dice il sindaco di Olbia Settimo Nizzi - Il tour sposa la causa dell'ambiente e Jovanotti è un grande esempio da seguire in grado di influenzare positivamente il pubblico".