Da Vasco a Salmo la musica si fa in nave

Un mare di musica: da Salmo a Vasco in Sardegna sarà un'estate di chitarre, rime e canzoni tra le onde. Roba per tutti i gusti, dal jazz al rap passando per l'indie internazionale. Sì, show e palchi in nave per un'esperienza in qualche modo unica e indimenticabile. Ci si mette anche Vasco Rossi. In questo caso nessun concerto sul ponte del rocker di Zocca. Ma sarà comunque un viaggio musicale perché, per i due concerti di Cagliari, è stata allestita una nave, che si fermerà a Cagliari per due notti, con tanto di logo per portare nell'Isola i fan di tutta la Penisola. E ci sono interni dedicati a Vasco con una sala cinema, merchandising a bordo e intrattenimento musicale per gli ospiti.

Con ciascuna sala che sarà rinominata prendendo spunto dai dischi dell'autore di canzoni storiche come "Albachiara" e "Siamo solo noi". Spazio anche al rap con Open Sea Republic: dal 21 al 23 giugno un traghetto di GNV (Grandi Navi Veloci) diventerà lo scenario per uno speciale festival di 36 ore diretto da Salmo, artista di Olbia punto di riferimento della scena nazionale. Tra gli ospiti Gemitaiz, reduce da un tour tutto sold out, grande successo per il suo ultimo album "Davide", disco di platino e fra i più venduti del 2018.

Saranno invece tutti a sorpresa gli ospiti che si esibiranno sabato 22 giugno sul palco insieme a Salmo per uno speciale show di tre ore in rada al largo del porto di Olbia. Open Sea Republic trasformerà per due giorni la comunità della nave in una vera e propria repubblica sull'acqua. Per gli appassionati di musica indie arriva ad agosto una nave da crociera piena di band di culto come Belle and Sebastian, Mogwai, Buzzcocks, Teenage fan club. E tanti altri. Il viaggio partirà l'8 agosto da Barcellona, approderà in Sardegna e per concludersi in Spagna. Tutto questo a bordo della Norwegian Jade. Tradizione "marittima" confermata anche per Time in jazz. In agosto oltre 100 protagonisti a Berchidda e nel nord della Sardegna dal 7 al 16 agosto. Un programma che comincia con il viaggio sulla nave di Sardinia Ferries che, il 7 agosto, partirà dal porto di Livorno insieme alla Funky Jazz Orchestra di Berchidda per traghettare il pubblico sull'Isola.