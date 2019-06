Auto contro mezzo pulizia, muore 27enne

Una donna di 27 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la strada statale 554 a Selargius. La dinamica della tragedia non è ancora stata ricostruita nel dettaglio: sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che si stanno occupando dei rilievi. Coinvolte nell'incidente due auto e un mezzo per la pulizia delle strade. Da quanto si apprende la vittima viaggiava a bordo di una piccola utilitaria che, per cause non accertate, ha urtato un camion e una seconda macchina.

L'incidente è avvenuto in direzione Monserrato, poche centinaia di metri dopo il bivio per Selargius, al chilometro 9,250. Oltre agli agenti stradale, sul posto anche i vigili del fuoco, il personale dell'Anas e le ambulanze del 118. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare. Gli altri feriti sono stati trasportati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti.