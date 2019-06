Sardara, Cremona o Venezia no differenza

Eliminata clamorosamente Milano con un secco 3-0, la Dinamo Banco di Sardegna si prepara a contendere lo scudetto alla vincente della sfida tra Cremona e Venezia, che venerdì celebra l'ultimo e decisivo atto. "Cremona o Venezia per noi non fa differenza - afferma il presidente del club sassarese, Stefano Sardara - in ogni caso non sarà facile".

Anche il fatto che la semifinale si sia protratta sino a gara 5, secondo il presidente della Dinamo, non è necessariamente un vantaggio. "Si saranno anche stancati, ma i vincitori verranno con forti motivazioni e grande intensità, di fronte alle quali la stanchezza lascia il tempo che trova".

Intanto Sardara e il direttore generale del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, hanno annunciato il rinnovo dell'accordo di sponsorizzazione per altri tre anni. Il Banco di Sardegna sarà dunque il main sponsor sino al 2022, quando la banca e la squadra sassarese festeggeranno 32 anni insieme: un record per il basket e per lo sport italiano, come è stato evidenziato oggi in una conferenza stampa. "Non è solo una sponsorizzazione, per noi il Banco di Sardegna è un partner che condivide la nostra stessa vision", è il commento di Sardara, mentre per Cuccurese "nella durata di questo sodalizio non c'è nessun rischio di assuefazione, perché entrambi siamo stimolati a fare sempre meglio, investendo sugli aspetti commerciali con risultati positivi per entrambi, ma condividendo l'idea di promuovere l'isola oltre i confini regionali e nazionali e operare insieme alla esaltazione di valori sociali e culturali che ci accomunano". Per il coach Gianmarco Pozzecco "è bello che ci sia un legame così duraturo, questo binomio è fortemente vincente e deve essere per tutti motivo di orgoglio".