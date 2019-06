Lavoratori porto Cagliari in sciopero

Stipendi non pagati a maggio e posti di lavoro persi o in bilico al porto industriale di Cagliari: al via da questa mattina allo stato di agitazione e sciopero con manifestazione davanti al varco dogana del porto per l'ingresso dei mezzi pesanti. Sono oltre 200 i lavoratori in presidio con lo striscione "Portuali Cagliari". La protesta sta creando disagi alla circolazione all'ingresso della città. I sindacati ricordano i "licenziamenti per i lavoratori delle imprese CTS e MTS". E ancora sottolineano lo stato di crisi e difficoltà della scalo: "I lavoratori dipendenti della Cict non hanno percepito - spiegano i sindacati - ancora la mensilità di maggio 2019 così come si preannuncerebbe la stessa situazione a breve per i dipendenti della Iterc. L'azienda Cict nonostante ciò si ostina a voler attivare corsi checker deckman (gruista, ndr) in maniera unilaterale senza aver effettuato alcuna comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale così come chiede al personale di espletare le ferie 2018".

Regione nel mirino: "Nonostante i nostri numerosi solleciti di incontro utili a riaprire il tavolo di crisi sospeso temporaneamente durante l'avvicendamento del prefetto di Cagliari, non ha ritenuto utile convocare i sindacati di categoria per definire un percorso congiunto che porti a soluzioni positive".