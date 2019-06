Famiglia nei guai, in casa 19kg hascisc

Un arresto, una denuncia e oltre 19 chili di hascisc sequestrati. È il bilancio dell'attività di controllo effettuata dai carabinieri del Nucleo investigativi di Cagliari, mirata a frenare lo spaccio di droga. In manette è finito Ignazio Dalpadulo, 53 anni di Selargius, denunciata anche la figlia di 30 anni. L'uomo è stato bloccato per un controllo mentre si trovava in auto con la figlia: il 53enne nascondeva 100 grammi di hascisc, la figlia 10 di hascisc e dieci di marijuana. I carabinieri hanno esteso la perquisizione all'abitazione. All'esterno della casa, in un terreno, i militari hanno trovato un borsone con 19 chili di hascisc. Il 53enne è stato quindi arrestato.