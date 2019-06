Rogo traghetto, esercitazione Carloforte

Divampa un incendio su un traghetto appena attraccato in porto a Carloforte, un membro dell'equipaggio rimane ferito. È lo scenario scelto per l'esercitazione antincendio condotta a Carloforte sotto la supervisione della Capitaneria di porto. È stato simulato un incendio a bordo di un traghetto Delcomar ormeggiato in banchina. La sala operativa della Capitaneria di porto, ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto i propri mezzi, carabinieri, vigili urbani, i volontari della Lavoc, la Croce Azzurra e gli ormeggiatori.

Il rogo, in realtà dei fumogeni, è stato subito spento con l'ausilio dei sistemi antincendio di bordo e con l'intervento della motovedetta CP869 e del mezzo nautico degli ormeggiatori, mentre i volontari evitavano il propagarsi delle fiamme a bordo.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ambulanza. "Tale esercitazione, che si ripete due volte all'anno - spiegano dalla Guardia costiera - permette di stringere la sinergia tra le forze operanti e testare la prontezza operativa nonché l'efficacia degli assetti d'emergenza".