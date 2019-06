Cura giardino, +18% spesa cagliaritani

La casa, intesa come ambiente familiare e rifugio domestico o come status symbol, rappresenta un bisogno e un desiderio che neanche la crisi riesce a scalfire. E per gli italiani, i cagliaritani in particolare, aumenta la predisposizione a spendere per la cura della propria abitazione. Cresce del 36,5% il valore degli acquisti su eBay.it nella categoria "Bricolage e Fai da te" nel triennio 2016-2018, e la provincia di Cagliari, con un +11% nell'ultimo anno, si classifica sesta tra le città italiane che hanno speso di più per la cura sia della casa che del giardino dopo Roma, Torino, Milano, Napoli e Firenze.

Il trend positivo per Cagliari interessa le categorie degli utensili manuali (+7%) e delle torce (+79% in valore) e dell'outdoor e alla cura del giardino con +18%. In questo caso, si riscontra un forte acquisto di set di tavoli e sedie da esterno, che presentano un aumento percentuale di +60% in valore. Tra i prodotti più ricercati le idropulitrici, decespugliatori e motoseghe, ma anche spaccalegna, cippatori e trinciatori.