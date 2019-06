Carambola auto su 131, traffico in tilt

Cinque auto danneggiate, quattro persone lievemente ferite e il traffico sulla Statale 131 in tilt. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto sulla "Carlo Felice" all'altezza del chilometro 28 nel territorio di Nuraminis.

Per cause non ancora accertate dopo un primo incidente le auto sono carambolate una sull'altra. Una Renault Clio si è addirittura ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. I feriti sono stati trasportati nei vari ospedali di Cagliari. Il più grave è stato ricoverato al Brotzu con diverse fratture. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire dettagliatamente la dinamica dell'incidente. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.