Cagliari say cheese prosegue nei locali

"Dal nostro punto di vista è andata bene, ha riscosso un buon interesse, credo che il parere sia unanime. Tanto è che si è deciso di comune accordo di proseguire con l'iniziativa". Lo annuncia Riccardo Massaiu, titolare insieme a Gianluca Fanni e chef de I Sarti del Gusto.

Secondo Massaiu il progetto "Cagliari say cheese", organizzato dall'11 al 20 maggio dal Centro Servizi Promozionali per le Imprese, l'Azienda speciale della Camera di Commercio di Cagliari, ha permesso la sinergia tra ristoratori e tra ristoratori e produttori, creando un canale di collaborazione e conoscenza diretto.

"Noi personalmente abbiamo cercato di valorizzare il formaggio, innanzitutto con un plateau per farlo conoscere e poterlo spiegare nella sua forma originale - aggiunge il giovane chef - inoltre abbiamo presentato una pasta ripiena con 'Fantasia di capra' del caseificio Argei di Gergei accompagnato da gambero rosso. Se il progetto sia servito per sensibilizzare i giovani è presto per dirlo. Ma è un importante passo". Secondo Massaiu "occorre certo un lavoro costante nel tempo. Tuttavia l'iniziativa ha evidenziato una crescente predisposizione anche dei giovani ad una cultura del cibo locale e di qualità sempre più marcata. Credo e spero che Cagliari Say cheese sia stato solo l'apripista di altrettante iniziative simili".