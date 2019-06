Anziano morto in casa a Cagliari: si indaga per omicidio

Potrebbe essere stato ucciso, forse durante un tentativo di rapina o di un furto, Adolfo Musini, il pensionato di 88 anni trovato morto nella sua abitazione al primo piano in piazza Valsassina a Cagliari. Manca l'ufficialità, ma l'attività investigativa sembra proprio muoversi in questa direzione. Nel quartiere San Michele gli specialisti del Ris hanno eseguito un dettagliato sopralluogo nella casa, ma anche nell'androne e all'esterno dello stabile.

Il magistrato di turno che si occupa della vicenda è Guido Pani. Nell'abitazione sono state trovate molte tracce di sangue. L'anziano potrebbe essere stato aggredito e colpito con un oggetto contundente, anche se su questi elementi non arrivano conferme. Musini era molto conosciuto e benvoluto in piazza Valsassina. Vicino al portone di casa si sono presentate decine di persone, alcuni di loro hanno anche urlato contro i presunti assassini. L'88enne non era sposato e aveva lavorato come assistente in Tribunale.[T] I carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Cagliari hanno sentito amici, parenti e vicini di casa per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.