Cagliari,Truzzu apre campagna elettorale

Al via la campagna elettorale di Paolo Truzzu, candidato sindaco del centrodestra per le comunali di Cagliari del 16 giugno. "Il mio obiettivo è far vincere i cagliaritani e riportarli al centro della città", dice davanti alle 400 persone accorse al Marina Piccola per ascoltare il programma.

"Racconteremo quale tipo di città vogliamo: una città moderna, verde, pulita, sicura, in cui chi lavora ha le porte aperte, vogliamo creare una grande Cagliari in un'ottica metropolitana che sappia lavorare con gli altri comuni limitrofi per garantire progetti per la mobilità, per i parchi, per il verde". Perché l'apertura della campagna a Marina Piccola? "Non bisogna più pensare al mare come un limite ma come a una grande opportunità. Tra l'altro - spiega Truzzu - Marina Piccola fu una delle prime opere a caratterizzare l'amministrazione di Mariano Delogu".

Durante l'incontro pubblico, alcuni passaggi importanti sulla raccolta differenziata e sulla sicurezza in città. Sul primo punto: "Hanno pensato prima a come fare l'appalto e poi a come realizzare il servizio, invece doveva essere il contrario. Noi cambieremo la raccolta porta a porta sistemando isole ecologiche di quartiere perché nessuno di noi deve essere costretto a pensare di ritornare a casa di corsa per portare sotto casa i mastelli". Quanto alla sicurezza, "se uno non si rende conto che la percezione della sicurezza, è importante quanto la sicurezza, è meglio che non faccia il sindaco".