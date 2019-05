Basket: Sassari espugna il PalaForum

Sassari incontenibile. La Dinamo Banco di Sardegna vince gara 1 della semifinale scudetto contro l'Armani Exchange Olimpia Milano e punta in alto. Il 79-86 del PalaForum, di fronte alla strafavorita e dominatrice incontrastata della regular season, è la conferma dello straordinario momento che sta vivendo la squadra di Gianmarco Pozzecco. E se il coach triestino arrivato a Sassari in febbraio non ha mai fatto troppa pretattica e ha sempre parlato candidamente di scudetto, a questo punto è davvero difficile per la società, lo staff tecnico, i giocatori e tutto il popolo biancoblu non iniziare a farci un pensierino.

La strada è ancora lunga, ovviamente: la partita di ieri e la serie contro Avellino confermano quanto Milano sia tosta sul piano fisico, tecnico e mentale. Ma Sassari, pur con una panchina più corta, in questo momento può contare su almeno nove titolari in stato di grazia. A Milano la conferma del fatto che l'ingrediente segreto di Pozzecco è il gruppo l'ha data Stefano Gentile. E' lui l'autore di una prova semplicemente pazzesca, da vera star. Qualcosa di più di un cambio anche Achille Polonara e Marco Spissu, mentre la serata di "defaticamento" di Jack Cooley, Jaime Smith e Justin Carter è stata ampiamente compensata dalle solite performance di Dyshawn Pierre e Rashawn Thomas. Positivo per il Banco anche il rientro di Tyrus McGee dopo un mese di infermeria. Domani c'è già la prima prova d'appello e sarà un'altra battaglia. Poi il duello si trasferirà a Sassari.

"Nei giorni scorsi ho detto di ritenere che non partivamo da sfavoriti, e questa mia affermazione nasce dalla constatazione che nutro grandissima fiducia nei confronti dei miei giocatori per tutto quello che stanno facendo e per come lo stanno facendo", è il commento di Gianmarco Pozzecco dopo la gara. "Milano ha giocato una partita di grandissima intensità, una delle migliori che le ho visto giocare nell'ultimo periodo - riconosce il coach di Sassari - hanno giocato una partita vera, tosta". Proprio per questo, avverte Pozzecco "sarà una serie lunga, ci godiamo questa vittoria e guardiamo avanti".