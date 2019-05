Solinas,anche libero mercato su voli Ct1

La Regione Sardegna sta lavorando sul nuovo sistema di continuità territoriale, dopo i rilievi di Bruxelles che ha di fatto bloccato il bando vinto da Alitalia. "La proposta che faremo all'Europa - ha annunciato il governatore sardo, Christian Solinas - sarà quella di rilasciare quote aperte al libero mercato su Roma e Milano a fronte della garanzia continuità territoriale su scali come Verona, Milano o Torino, luoghi storici dei collegamenti con la Sardegna. Questo anche per non congestionare i collegamenti tra Sardegna e Roma e Milano".