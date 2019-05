P.Torres scommette su matrimoni in città

I matrimoni come veicolo per promuovere le bellezze culturali e naturalistiche della città e dell'Asinara. L'Amministrazione comunale ha aderito al portale Wedding to Sardinia, realizzato dalla società Ardeide con la collaborazione di Promocamera, azienda speciale della Camera di Commercio di Sassari. L'obiettivo è far conoscere all'ampia platea del settore wedding le location, sia quelle culturali che quelle davanti al mare, nelle quali ci si può sposare a Porto Torres e nell'isola parco.

"L'Amministrazione punta anche sul segmento wedding per promuovere il territorio. Il Consiglio comunale ha approvato un paio d'anni fa il regolamento che individua i siti in cui è possibile sposarsi con rito civile - sottolinea l'assessora al Turismo, Mara Rassu - ed è stata una scelta lungimirante, perché abbiamo avuto ottimi riscontri. Sono stati celebrati diversi matrimoni all'aperto, anche di coppie giunte appositamente a Porto Torres da altre zone d'Italia e dall'estero".

I riti si sono svolti nei pressi delle chiese di Balai, dell'omonimo parco, nel piazzale della Rocca Manna e nel Parco Chico Mendes, "senza dimenticare naturalmente che è possibile unirsi in matrimonio con rito religioso nella millenaria Basilica di San Gavino, il monumento romanico più grande della Sardegna - osserva ancora -. Dopo questa prima fase di sperimentazione c'è bisogno di compiere un ulteriore passo: far conoscere questa opportunità alle coppie e a quanti lavorano nel settore. L'adesione a Wedding to Sardinia, portale web che è in fase di realizzazione, ci consentirà di inserire contenuti testuali, immagini e video della città e dell'Asinara. Sarà un modo per iniziare a presentare degnamente le nostre straordinarie location e arrivare alla vasta platea di persone che seguono i canali digitali".