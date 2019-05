Droga da Olanda a Sardegna, 5 arresti

Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una maxi indagine che ha permesso di sgominare un'organizzazione criminale specializzata nel traffico di droga, specialmente cocaina, dall'Olanda all'Italia. All'alba sono state notificate sette ordinanze di custodia cautelare: due persone sono finite in carcere (una era in Olanda), tre ai domiciliari e a due è stato notificato il provvedimento di obbligo di dimora. Tutti sono accusati di "associazione a delinquere finalizzata al traffico nazionale ed internazionale di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Le ordinanze richieste dalla Dda, sono state firmate dal Gip di Cagliari e notificate tra Cagliari, Nuoro e l'Olanda. L'operazione, coordinata dal Comando provinciale dell'Arma, ha coinvolto 100 militari della Compagnia di Carbonia, in cooperazione con la polizia olandese, delle Compagnie di Cagliari, Nuoro, Lanusei e del Nucleo Investigativo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e delle unità cinofile.

IMPORTATA COCAINA PER 10 MLN. Hanno fatto arrivare in Sardegna dall'Olanda 40 chili di cocaina purissima che al dettaglio avrebbe fruttato oltre 10 milioni di euro, i componenti dell'organizzazione criminale italo-olandese smantellata oggi dai carabinieri. In carcere è finito Massimo Farris, 56 anni di Cagliari gestore di un circolo privato in via Tirso, diventato centro di smistamento per la droga all'ingrosso e al dettaglio, mentre è ancora ricercato un altro personaggio in Olanda destinatario del provvedimento restrittivo in carcere. Ai domiciliari sono finiti Alexander Kapitonov, russo di 24 anni, Giovanni Piero Falconi, nuorese di 46 e Luca Tegas, 29 anni di Lanusei. Obbligo di dimora, infine, per due ogliastrini, Vincenzo Piras, 41 anni di Arzana e per Giacomo Piroddi, 22 anni, nato a Lanusei e residente a Tortolì. Gli arresti di oggi sono il capitolo conclusivo di un'ampia indagine, denominata Last Waltz che dal giugno del 2016 a febbraio 2018 ha fatto finire in manette 13 persone e portato al sequestro di 27 chili di cocaina, un chilo di marijuana, 100 grammi di hascisc, 15mila euro in contanti, due auto e un autocarro.