Europee: solo una chance per un sardo

"Ho sostenuto una competizione elettorale andata benissimo, sono molto contento del sostegno ricevuto da Nuoro, evidente riconoscimento alla nostra amministrazione, e da tutta la Sardegna". Candidato nella circoscrizione Isole con Pd-Siamo Europei, Andrea Soddu ha ottenuto 69.511 preferenze, il più votato in Sardegna, ma al momento è fuori dal Parlamento europeo, come tutti i sardi candidati in questa tornata.

Più voti di lui, guadagnandosi l'elezione, hanno preso i siciliani Pietro Bartolo (135.098), medico di Lampedusa conosciuto per aver salvato le vite di tanti migranti, e Caterina Chinnici (112.526), magistrata figlia del giudice Rocco Chinnici ucciso dalla mafia nel 1983. Il sindaco di Nuoro ha comunque una possibilità. Bartolo infatti era candidato ed è risultato eletto con 139.106 voti anche nella circoscrizione Italia centrale, secondo solo a Simona Bonafè. Se accettasse questo collegio allora si libererebbe il posto per Soddu, a quel punto sarebbe l'unico sardo ad arrivare a Strasburgo.

Per Bartolo la scelta non sarà semplice perché se scegliesse di rappresentare l'Italia centrale allora resterebbe fuori Roberto Gualtieri, europarlamentare uscente 'di peso' del Pd. E di sicuro le pressioni affinché il medico di Lampedusa opti per le Isole non saranno poche. Voce in capitolo l'avrà sicuramente il segretario dem Nicola Zingaretti, ma già alcuni esponenti sardi del Pd si stanno spendendo per convincere Bartolo a scegliere l'Italia centrale. Soddu in queste ore non si sbilancia. E in attesa dei risultati ufficiali e della decisione di Bartolo si limita a dire: "Spero che l'aspirazione dei candidati nella nostra Isola possa trovare espressione nel Parlamento europeo".